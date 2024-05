POL-NB: Zeugenaufruf nach mehreren politisch motivierten Sachbeschädigung durch Graffiti in 17358 Torgelow (LK V-G)

Torgelow (LK V-G) (ots) -



Am 20.05.2024 gegen 06:20 Uhr wurde durch einen Zeugenhinweis bekannt, dass durch bisher unbekannte Tatverdächtige in der Büdnerstraße in Torgelow ein Großwahlplakat durch Graffiti beschädigt wurde. Dabei wurden u.a. verfassungsfeindliche Symbole mittels schwarzer Sprayfarbe aufgebracht. Durch die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten des Polizeireviers Ueckermünde wurde im weiteren Verlauf im umliegenden Bereich insgesamt 10 Großwahlplakate festgestellt, welche allesamt durch gleich gelagerte Tatbegehung beschädigt wurden. Bei den beschädigten Plakaten handelt es sich um Wahlplakate der Parteien SPD, CDU und Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern. Diese waren im Bereich der Büdnerstraße und Bahnhofstraße aufgestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Nach derzeitigen Stand kann der Tatzeitraum auf die Nacht vom 19.05.2024 zum 20.05.2024 eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam führt in der weiteren Folge die Ermittlungen wegen des Verwendens von Symbolen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.



Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Ermittlung der Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771/820, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



