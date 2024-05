POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der A 20

Altentreptow (ots) -



Am 19.05.2024 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger deutscher

Kraftfahrzeugführer mit einem VW die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck.

In Höhe Völschow geriet der VW aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts

von der Fahrbahn ab und schlug mit dem Heck in die Schutzplanke ein.

Im Anschluss schleuderte der Pkw über die Fahrbahn nach links und

prallte in die Mittelschutzplanke und blieb nach ca. 50m stehen.



Durch den Unfall erlitt die 32-jährige Beifahrerin leichte

Verletzungen und wurde am Unfallort in einem Rettungswagen ambulant

behandelt.

Am Pkw entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca.

25.000 Euro geschätzt.



Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr halbseitig an

der Unfallstelle vorbeigeführt.



