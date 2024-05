POL-HRO: Alleinunfall mit überschlagenem PKW im St.-Jürgens-Weg in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am 19.05.2024 gegen 17:05 Uhr meldeten gleich mehrere Personen einen

auf dem Dach liegenden PKW im St.-Jürgens-Weg in Güstrow. Zum Teil

waren es Anwohner, die den Unfallhergang durch ihre Fenster

beobachten konnten. Eine 60-Jährige Deutsche hatte die Kontrolle über

ihren PKW verloren, sodass sie zunächst gegen ein geparktes Auto

stieß und anschließend so von der Fahrbahn abkam, dass das Fahrzeug

auf dem Dach zum Liegen kam. Die Unfallverursacherin überstand den

Unfall nahezu unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von

ca. 12.000EUR.

Zur Klärung der Unfallursache wurden standardisierte Tests zur

Überprüfung der Fahrtüchtigkeit mit der Frau durchgeführt. Durch das

KK Güstrow werden Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des

Straßenverkehrs aufgenommen. Für die Unfallaufnahme war der

St.-Jürgens-Weg ca. 1 Stunde voll gesperrt.



