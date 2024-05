POL-NB: Brand einer Lagerhalle in Malchin

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 19.05.2024 gegen 18:40 wurde der Polizei und der

Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte der Brand einer

Lagerhalle in der Mühlentorsiedlung in Malchin gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte die Lagerhalle bereits in voller

Ausdehnung. Trotz sofortiger Löscharbeiten von ca. 60 Kameraden der

Feuerwehren Malchin, Neukalen und Gielow brannte die Halle

vollständig aus.

Durch den Brand wurden keine Personen oder weitere Gebäude

geschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Brandstiftung aufgenommen. Ein Brandursachenermittler kommt zum

Einsatz.



