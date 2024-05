POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der BAB 19

Rostock (ots) -



Am 19.05.2024 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall. Ein PKW Jaguar befuhr die BAB 19 in Fahrtrichtung

Berlin. In Höhe der Ortschaft Dolgen am See geriet das Fahrzeug nach

rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb neben der

Fahrbahn auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen (29 Jahre, männlich

und 35 Jahre, weiblich) wurden schwerverletzt, wobei eine Person

eingeklemmt war. Zum Einsatz kamen mehrere Fahrzeuge des

Rettungsdienstes sowie Notarzt und der Rettungshubschrauber.

Weiterhin wurden die Freiwilligen Feuerwehren Dummerstorf,

Kavelstorf, Kessin sowie Pankelow/Schlage alarmiert. In Fahrtrichtung

Berlin kam es bis gegen 15:00 Uhr zu erheblichen Behinderungen. Zum

Unfallzeitpunkt regnete es nach Zeugenaussagen stark und es herrschte

Aquaplaning . Der Sachschaden wird auf 6000 EUR geschätzt.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell