POL-HRO: 79-Jähriger aus M-V beim Segeln verunglückt

Kühlungsborn (ots) -



Am Morgen des 19.05.2024 teilte ein Hinweisgeber gegen 09:00 Uhr der

Polizei gegenüber mit, dass dieser eine augenscheinlich leblose

Person im Wasser im Bereich des Strandes bei Klein Bollhagen bei

Kühlungsborn festgestellt hat. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur

noch den Tod feststellen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte die Identität des

79-jährigen Mannes aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen geklärt werden.

Dieser wollte nach derzeitigen Erkenntnissen am heutigen

Sonntagmorgen alleine von Kühlungsborn weiter in Richtung Warnemünde

segeln.

Durchgeführte Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Wasserwacht führten

zum Auffinden des Segelbootes im Bereich Markgrafenheide. Unter

Einsatz des Seenotrettungskreuzers "Arkona" der Deutschen

Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger wurde das Segelboot nach

Hohe Düne geschleppt.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren und führten

erste Ermittlungsmaßnahmen durch. Es wurde ein

Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit geht die Polizei von

einem Unglücksfall aus.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell