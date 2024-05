POL-NB: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus dem ALDI-Nord-Zentrallager in Jarmen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) -



In der Nacht vom 18.05.2024 zum 19.05.2024 kam es zu einem besonders

schweren Fall des Diebstahls aus dem ALDI-Nord Zentrallager in

Jarmen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort mehrere

Beschädigungen feststellen, welche auf ein unbefugtes Betreten des

Lagers hindeuteten. Den ersten Erkenntnissen nach hatten es der oder

die Täter auf Zigaretten abgesehen. Zur Schadenshöhe können derzeit

keine Aussagen getroffen werden.

Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Anklam hat die

Ermittlungen vor Ort aufgenommen und eine Spurensuche und -sicherung

durchgeführt.



Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles, sich mit der

Polizei in Verbindung zu setzen. Personen, die Angaben zu

Fahrzeugbewegungen in der Nähe des Lagers zwischen 01:00 Uhr und

03:00 Uhr oder zu anderen Auffälligkeiten machen können, werden

gebeten, sich unter Tel. 039712512224 im Polizeihauptrevier Anklam zu

melden. Hinweise werden auch von jeder anderen Polizeidienststelle

oder über die Onlinewache der Polizei M/V entgegengenommen.



