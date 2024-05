POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Fahrzeugführer eines Leichtkraftrads

Rostock (ots) -



Am 18.05.2024 gegen 20:20 Uhr kam es auf der B104 zwischen den

Ortslagen 19217 Rehna und 19205 Gadebusch zu einem schweren

Verkehrsunfall.



Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr der 17-jähriger deutsche

Fahrzeugführer eines Leichtkraftrads die B104 in Fahrtrichtung Rehna.

Auf gerader Strecke kam es dazu, dass der Fahrzeugführer die

Kontrolle über das Leichtkraftrad verlor und nach rechts von der

Fahrbahn abkam. In Folge des Unfalls erlitt er schwere Verletzungen

im Bereich der Wirbelsäule und wurde zur weiteren medizinischen

Versorgung durch einen Rettungshubschrauber in das Helios-Klinikum

Schwerin verbracht. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 500 Euro. Die B104 musste im Zuge der Rettungs- und

Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Neben dem bereits genannten

Rettungshubschrauber, den Einsatzkräften der Polizei und des

Rettungsdienstes waren neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr

Gadebusch im Einsatz.



Verfasser:

Daniel Wiencke

Polizeiobermeister

Polizeirevier Gadebusch



Verantwortlich:

Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell