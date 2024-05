POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Landesstraße 181 (L181), zwischen Marlow und Kneese im Landkreis Vorpommern-Rügen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 18.05.2024 gegen 11:15 Uhr kam es auf der L181, zwischen Marlow

und Kneese, zu einem Verkehrsunfall. Gegenwärtig stellt sich der

Unfallhergang wie folgt dar:

Ein 59-jähriger deutscher Fahrzeugführer aus Marlow befuhr die L181

in Richtung Kneese. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und

fuhr in den Straßengraben, wo er mit dem PKW zum Stillstand kam. Noch

vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich der Fahrer selbst aus

seinem Nissan Juke befreien. Er erlitt bei dem Unfall einen Schock

und wurde am Unfallort medizinisch erstversorgt. Sichtbare

Verletzungen durch den Unfall wurden vor Ort nicht festgestellt. Da

sich in der weiteren Folge bei der medizinischen Untersuchung der

Verdacht eines Schlaganfalls bei ihm herausstellte, wurde er sofort

in die Uniklinik Rostock gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit

und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-Euro.



