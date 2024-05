POL-NB: Brand von zwei Wohnwagen auf einem Campingplatz

Mirow (ots) -



Am 17.05.2024 brach gegen 23:30 Uhr auf dem Campingplatz

"Naturcampingplatz am Mössensee" im Landkreis Mecklenburgische

Seenplatte im Vorzelt eines Dauercampers ein Feuer aus. Die

63-jährigen Eheleute aus Berlin hielten sich zum Zeitpunkt des

Ausbruchs bei ihren Stellplatznachbarn auf. Trotz umgehend

eingeleiteter Löschversuche breiteten sich die Flammen schnell aus,

sodass am Ende zwei beieinanderstehende Wohnwagen vollständig

ausbrannten. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Freiwilligen

Feuerwehren Fleeth, Mirow, Schwarz, Wustrow, Wesenberg und

Neustrelitz waren mit insgesamt 55 Kameraden im Einsatz. Ursächlich

für den Brandausbruch ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer

Defekt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000,- EUR.



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg





