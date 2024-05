POL-HRO: Täter nach Einbrüchen in Gärten gestellt

Ludwigslust (ots) -



Am 17.05.2024 konnte in der Nacht aufgrund eines Bürgerhinweises ein

56jähriger Täter auf frischer Tat nach einem Einbruchsdiebstahl

gestellt werden. Eine Hinweisgeberin zu dem Einbruch konnte den

Tathergang über eine eingebaute Videokamera verfolgen und informierte

daraufhin die Beamten. Der tatverdächtige Deutsche war im Zuge seiner

Tathandlung in der Kleingartenanlage "Neue Heimat" in Ludwigslust und

versuchte gewaltsam in die dortigen Parzellen einzudringen. Bislang

konnten drei angegriffene Gärten festgestellt werden. Möglicherweise

sind noch weitere Gärten betroffen.

Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Ludwigslust unter der Tel.

Tel. 03874 411-0 oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.



