POL-NB: Brand in Zingst

Am 17.05.2024 kam es gegen 16:00 Uhr in Zingst, Landkreis

Vorpommern-Rügen zu einem Brand mehrerer Objekte. Die Hecke eines

Grundstückes in einem Wohngebiet geriet in Brand. Von dort weitete

sich das Feuer auf zwei Carports und weiter auf zwei

Einfamilienhäuser aus. Insgesamt waren drei Grundstücke vom Brand

betroffen. Die Bewohner der betroffenen Grundstücke wurden

vorübergehend aus den Gebäuden evakuiert. Nach Beendigung der

Löscharbeiten konnten sie wieder in ihre Häuser zurückkehren. Es sind

keine Personen zu Schaden gekommen. Der durch das Feuer entstandene

Gesamtschaden beträgt ca. 100.000 EUR. Die Feuerwehren aus Zingst,

Prerow und Pruchten waren mit insgesamt 45 Kammeraden und 9

Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren 2 Rettungswagen

und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der zuständigen

Staatsanwaltschaft Stralsund war auch ein Brandursachenermittler vor

Ort im Einsatz. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass sich

trockenes Holz der Hecke durch die Abgase eines einparkenden Lkw

entzündet hat.





Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg





