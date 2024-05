POL-HRO: Verkehrsunfall auf der B 110 mit sechs Verletzten

Rostock (ots) -



Am 17.05.2024 kam es gegen 16:50 Uhr auf der B110 im Kreuzungsbereich

zur K24, Abzweig Kowalz, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten

Fahrzeugen. Ein 40-jähriger Deutscher übersah ersten Erkenntnissen

nach beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden PKW, welcher aus

Richtung BAB 20 kam und in Fahrtrichtung Vilz unterwegs war, wodurch

es in der Folge zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Durch den Aufprall wurde der abbiegende PKW zurückgeschleudert und

stieß dadurch mit einem weiteren PKW zusammen, welcher zuvor hinter

dem abbiegenden PKW stand.



Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt 6 Personen leichtverletzt,

wovon fünf Personen (drei Kinder im Alter zwischen 4 und 11 Jahren

und zwei Erwachsene) zur weiteren Behandlung in umliegende

Krankenhäuser gebracht wurden.



Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

durch Abschleppunternehmen abgeschleppt.



Während der ärztlichen Versorgung der Beteiligten und der

Unfallaufnahme durch die Polizei war die B110 für ca. 3 Stunden

halbseitig gesperrt. Es kam zu Stauerscheinungen in Richtung Vilz.



Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Bundesstraße durch

eine Fachfirma (RoWerk18) gereinigt werden.



Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sich der Gesamtschaden auf ca.

50.000EUR."





