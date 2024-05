POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Person

Stralsund (ots) -



Seit dem 17.05.2024 nachmittags wird in Stralsund im Landkreis

Vorpommern-Rügen eine 39-jährige Frau vermisst.

Sie ist ca. 1,68 m groß, hat eine korpulente Gestalt und kurzrasierte

blonde Haare. Sie war zuletzt mit einem hellen T-Shirt und einer

grün-gelben Weste bekleidet.

Die Frau ist seit 14:40 Uhr aus dem Helios Hanseklinikum,

"Krankenhaus"West" in Stralsund abgängig und benötigt medizinische

Hilfe.



Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900,

jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der

Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Weitere Hinweise mit Bild unter https://is.gd/eE3Wko



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer von Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell