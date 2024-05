POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei Motorradfahrern auf der L02 bei Hohenkirchen (LK NWM)

Grevesmühlen (ots) -



Am 17.05.2024 um 12:51 Uhr kam es auf der L02 zwischen Groß Walmstorf

und Wahrstorf (LK NWM) aus bislang ungeklärter Ursache zu einem

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Motorrädern. Nach bisherigen

Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Motorrädern.

In der weiteren Folge kollidierte eines dieser Motorräder mit einem

dritten Motorrad. Vor Ort kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Aufgrund der Verletzungen wurden die beiden 68-jährigen und der

62-jährige Motorradfahrer ins Krankenhaus verbracht. Die drei

Motorräder wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Fahrbahn

musste während der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt

werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.000 Euro. Die

Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der

fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die drei Motorradfahrer

besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.



Kai Schmechel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



