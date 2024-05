POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Anklam (ots) -



Die 76-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW befuhr am

heutigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr im Landkreis

Vorpommern-Greifswald die K55 aus Putzar kommend in Richtung

Boldekow. Auf Höhe der Unfallstelle kam der PKW aus noch unbekannter

Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem

Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin war alleinige Insassin und wurde

schwerverletzt. Die Verunfallte musste durch die Kameraden der

Feuerwehren aus Boldekow, Zinszow, Putzar und Wusseken aus ihrem

Fahrzeug befreit werden und wurde durch den Rettungsdienst in das

Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Am PKW und am Straßenbaum

entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500,-EUR. Der Pkw wurde durch ein

Abschleppunternehmen geborgen.





