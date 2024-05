POL-NB: Einbruch im Neustrelitzer Bahnhof

Neustrelitz (ots) -



Am Morgen des 16.05.2024 wurde die Neustrelitzer Polizei über einen Einbruch in das dortige Bahnhofsgebäude informiert.



Eine Mitarbeiterin bemerkte zu Schichtbeginn gegen 05:30 Uhr, dass ein Fenster der Deutschen Bahn Agentur in Richtung Bahnhofsvorplatz offen stand. Sie rief die Polizei und der Verdacht hat sich vor Ort bestätigt.



Es kam in der Nacht vom 15.05.2024 zum 16.05.2024 zu einem Einbruch in das Bahnhofsgebäude am Rudi-Arndt-Platz. Durch Überwachungskameras am Tatort konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden.



Nach der Sichtung des Videomaterials ergibt sich bislang folgender Tathergang:

Eine vermummte männliche Person stieg in den Nachtstunden durch ein Fenster in die Deutsche Bahn Agentur ein. Der bislang unbekannte Tatverdächtige durchsuchte mehrere Räume und klaute schlussendlich zwei Geldbörsen mit Bargeld. Den Tatort verließ der Tatverdächtige durch ein weiteres Fenster.



Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte die Spurensicherung am Tatort durch.



Die Kriminalpolizei Neustrelitz hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei möglichen Hinweisen oder Beobachtungen zum Tatgeschehen melden Sie sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-2580 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Weitere Informationen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell