POL-HWI: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jähr. Mädchen aus Wismar

Wismar (ots) -



Die seit dem 16. Mai 2024 als vermisst gemeldete Jugendliche im Alter von 14 Jahren aus Wismar wurde gestern Abend durch Polizeibeamte in Berlin angetroffen. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise und bittet darum, die in diesem Zusammenhang herausgegebenen persönlichen Daten und insbesondere das Lichtbild zu löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell