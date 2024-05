Presseeinladung: Innenminister weiht Flensburger Straße nach Sanierung ein

Landesbauminister Cristian Pegel wird am Donnerstag gemeinsam mit Schwerins Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier in der Landeshauptstadt die frisch sanierte Flensburger Straße im Stadtteil Lankow einweihen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 23. Mai 2024, 16 Uhr

Ort: Flensburger Straße, 19057 Schwerin

Der Gehweg und die Parkstreifen wurden entlang der Flensburger Straße – beginnend an der Ratzeburger Straße bis zur Schleswiger Straße – mit Betonrechteckpflastern ausgestattet. Die Fahrbahn ist in Asphaltbauweise instandgesetzt worden.

Bei Gesamtkosten in Höhe von knapp 580.000 Euro kamen 520.000 Euro aus Städtebaufördermitteln.