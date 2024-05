POL-HWI: Polizei rät, Fahrräder nur gut gesichert abstellen, Akkus nicht am E-Bike zurücklassen

Wismar (ots) -



Nachdem Unbekannte in den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Mittwochs (15.05) ein E-Bike vom Gelände eines Wohnmobilparks entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 04:00 Uhr wurden Zeugen auf den bislang unbekannten Tatverdächtigen, der sich an einem am Wohnmobil angeschlossenen E-Bike zu schaffen machte, aufmerksam. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Stehlschaden beläuft sich auf über 4000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat im Bereich es Schiffbauerdamms oder zum Verbleib des roten E-Bikes der Marke Focus machen können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03842 203 0 oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Um sich möglichst effektiv vor Fahrraddieben zu schützen, rät die Polizei:



Während günstige Fahrradschlösser häufig schnell und unkompliziert mit einfachen Hilfsmitteln geknackt werden können, bieten hochwertige Schlösser mit hoher Sicherheitsstufe einen besseren Schutz. Um es dreisten Langfingern nicht unnötig leicht zu machen, sollte das Fahrrad zudem immer mit dem Rahmen an fest verankerten Objekte, vorzugsweise an belebten Orten, angeschlossen werden.



Leicht zu entfernende Zubehörteile, wie Akkus oder E-Bike-Fahrradcomputer sollten nicht am Fahrrad verbleben. Ohne diese Zubehörteile ist das Fahrrad weniger attraktiv für potentielle Diesbe. Zwar lässt sich das E-Bike starten und das Licht anschalten, jedoch funktioniert der Antrieb nicht.



Zudem wird davon abgeraten, hchwertige Fahrräder und E-Bikes über Nacht auf dem Fahrradträger zu lassen. Nach Möglichkeit sollten Räder über Nacht in verschlossenen Räumen abgestellt werden. Feriengästen wird empfohlen, in der Ferienunterkunft derartige Unterstellmöglichkeiten zu erfragen.



Für eine Identifizierung sind Fahrraddaten, wie z. B. die Rahmen- oder Codiernummer, wichtig. Das hilft der Polizei, die rechtmäßigen Eigentümer gestohlener Räder zu finden. Um Daten des Rades im Falle eines Diebstahls parat zu haben, empfiehlt sich die Nutzung einer Fahrradpass-App. Hier können Rahmennummer und Fotos eingespeichert und bei Bedarf abgerufen werden.



Zusätzlich kann ein versteckter Sender, ein GPS-Tracker, am Fahrrad angebracht werden. Dieser übermittelt laufend den aktuellen Standort des Rades. Wird das abgestellte Rad bewegt, sendet der Tracker per SMS einen Alarm auf das Mobiltelefon des Radbesitzers.



