POL-NB: Täterverdächtiger nach mehreren Raubdelikten in Neubrandenburg festgenommen

Am 16.05.2024 gegen 22:10 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums ein Notruf ein, dass soeben eine 13-jährige deutsche Geschädigte durch eine männl. Person im Bereich Markscheiderweg körperlich angegriffen und bedrängt wurde. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnte der Täter zunächst unerkannt flüchten. Bei der Befragung der Geschädigten stellte sich der gemeldete Sachverhalt als räuberische Erpressung dar, da der Tatverdächtige unter Androhung von Gewalt Geld von der Geschädigten forderte. Während der Anzeigenaufnahme am Tatort meldeten sich weitere Geschädigte des bis dato unbekannten Tatverdächtigen bei den eingesetzten Polizeibeamten. So wurden gegen 22.00 Uhr eine 23-jährige irakische Staatsangehörige und ihr 27-jähriger irakischer Begleiter ebenfalls Opfer des Tatverdächtigen, indem dieser versuchte der Geschädigten ihr Mobiltelefon zu rauben, was aber aufgrund der Gegenwehr des Pärchens misslang. Jedoch wurde das Mobiltelefon beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Eine weitere Geschädigte, eine 31-jährige afghanische Staatsangehörige befand sich gg. 21:45 Uhr ebenfalls im Bereich des Markscheiderweges, als der Tatverdächtige versuchte, ihre die mitgeführten Einkaufstaschen gewaltsam zu entreißen. Auch dieser Raub wurde durch die Gegenwehr der Geschädigten verhindert. Ein 53-jähriger deutscher Staatsangehöriger teilte zudem mit, dass im Bereich Juri-Gagarin-Ring ein Tatverdächtiger seinen PKW Audi mittels Steinwurf beschädigt hat und anschließend flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Bei allen zuvor aufgeführten Straftaten gab es eine übereinstimmenden Täterbeschreibung. Während der Anzeigenaufnahme am Tatort erfolgte durch weitere Polizeikräfte parallel eine Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigten. Dieser konnte gegen 22:30 Uhr im Markscheiderweg festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Dabei kam es Widerstandshandlung gegenüber den eingesetzten Polizeivollzugsbeamten. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 32-jährigen eritreischen Staatsangehörigen, welcher bereits mehrfach polizeibekannt ist. Durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen bestätigt und eine Prüfung für das Vorliegen von Haftgründen beim zuständigen Amtsgericht ist für den 17.05.2024 vorgesehen.

Es wurden Strafverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung, versuchten Raubes, Sachbeschädigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



