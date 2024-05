POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle infolge starken Windes auf der BAB 24

Stolpe (ots) -



Am Donnerstagabend kam es gleich zu zwei Verkehrsunfällen auf der A24

in Richtung Hamburg, bei denen jeweils ein LKW infolge starken

Seitenwindes nach rechts von der Fahrbahn abkam.



Gegen 18:25 Uhr kam ein 61-jähriger deutscher Fahrzeugführer aufgrund

einer starken Windböe zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und

Hagenow mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. Er

versuchte noch zurück auf die Fahrbahn zu lenken, wobei sein Anhänger

jedoch auf die Seite kippte und neben der Autobahn zum Liegen kam.



Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, für die Bergung seines Gespanns

musste jedoch ein Spezialkran angefordert werden.



Gegen 19:40 Uhr kam etwa 26 Kilometer entfernt, zwischen den

Anschlussstellen Suckow und Parchim, ein weiterer LKW aufgrund einer

starken Windböe nach rechts von der Fahrbahn ab.



Auch hier blieb der 55-jährige polnische Fahrzeugführer unverletzt,

aber während des Durchfahrens der Bankette wurde die Ölwanne des LKWs

beschädigt und das Motoröl lief in den Grünstreifen. Das Fahrzeug

musste abgeschleppt werden und zur Beseitigung des Motoröls wird ein

Austausch des Erdreiches erforderlich sein.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahmen und Bergungen musste die A24 an

beiden Unfallstellen für mehrere Stunden halbseitig gesperrt werden.

Aktuell laufen an beiden Unfallstellen noch die Bergungsarbeiten.

Diese werden voraussichtlich jedoch noch im Laufe der Nacht

abgeschlossen sein.



Der Gesamtsachschaden wird seitens der Polizei auf 75.000EUR

geschätzt.



gefertigt:

Rico Boldt

Polizeioberkommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe



verantwortlich:

Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell