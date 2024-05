POL-ANK: Polizei befreit Katze aus Gartenlaube in Torgelower Kleingartenanlage

Torgelow (ots) -



Heute Mittag (16.05.24) gegen 12:55 Uhr teilte eine Hinweisgeberin mit, dass seit Tagen eine Katze in der Laube einer Torgelower Kleingartenanlage eingesperrt sein soll und sich lautstark bemerkbar mache. Der Besitzer der Katze sei den Aufforderungen sich um das Tier zu kümmern nicht nachgekommen. Beim Eintreffen der Beamten konnte der Sachverhalt bestätigt werden. Da die Tür zur Laube verschlossen war und der Besitzer der Laube und Katze telefonisch nicht erreicht werden konnte, wurde der Vereinsvorsitzenden hinzugezogen, der berechtigt ist, die Tür der Laube zu öffnen und die Katze in Obhut zu nehmen. Nachdem der Katzenhalter seine Kooperation weiter verweigerte, wurde zur Gesunderhaltung der Katze die Tür durch die Polizeibeamten mittels Brechstange geöffnet und die Katze befreit. Diese war bereits stark dehydriert und wurde sofort mit Wasser versorgt. Die Katze blieb in Obhut des Vereinsvorsitzenden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.



