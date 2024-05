LKA-MV: Presseeinladung - Einladung zur Fachtagung anlässlich des 10jährigen Bestehens des Projekts Seniorensicherheitsberater

Rampe (ots) -



Gemeinsame Presseeinladung vom Landesseniorenbeirat MV e.V. und dem Landeskriminalamt MV



Datum:



Mittwoch, 22.05.2024



Uhrzeit:



10:00 Uhr



Ort:



Hotel am Schlosspark, Neuwieder Weg 1 in 18273 Güstrow



Die Veranstaltung würdigt die Arbeit der Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater. Zudem bietet sie einen tiefen Einblick in die aktuelle Entwicklung des Projektes und in die Arbeit der Seniorensicherheitsberater aus praxisorientierter Sicht.



Highlights der Veranstaltung:



- Übergabe Dankesurkunden durch Christian Pegel, Minister für

Inneres, Bau und Digitalisierung



- Referat Gewalt in der Pflege durch Prof. Dr. Stefan Schmidt,

Prodekan und Professur: Klinische Pflege mit dem Schwerpunkt

Pflege- und Versorgungskonzepte Hochschule Neubrandenburg



- Panelgespräch: Zwischen Euphorie und Frustration -

Erfahrungsberichte der Seniorensicherheitsberater



- Vorstellung neuer Flyer "Durchschaut - ein Anruf reicht"



Das Projekt Seniorensicherheitsberater wurde 2014 ins Leben gerufen. Ziel der Initiatoren war es, für die Altersklasse 60+ eine besondere Komponente in die Präventionsarbeit des Landes einfließen zu lassen.



Präventionsarbeit wird als gesamtgesellschaftliche Aufgabe von vielen haupt- und ehrenamtlichen Stellen im Land geleistet. Eine Besonderheit dieses Projekts besteht jedoch darin, dass die Seniorensicherheitsberater nicht nur ehrenamtlich tätig, sondern darüber hinaus auch pensionierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landespolizei sind und damit insbesondere in Bezug auf Alter und Erfahrung ganz spezielle Voraussetzungen an den Start bringen.



Aufklärung, Stärkung des Selbstbewusstseins und die Sensibilisierung für mögliche Gefahren im Alltag sind wichtige Bestandteile der polizeilichen Präventionsarbeit für die Zielgruppe 60+. Zwar ist das Opferrisiko älterer Menschen grundsätzlich geringer als das anderer Bevölkerungsgruppen, dennoch können sie in Bezug auf einige Deliktsbereiche (z. B. Gewalt-, Betrugs- und Eigentumsdelikte) sowie aufgrund körperlicher Einschränkungen oder fehlender sozialer Integration gefährdeter sein als die übrigen Altersgruppen. Aber auch die Teilnahme am Straßenverkehr kann für die Generation 60+ aufgrund von körperlichen Beeinträchtigungen riskanter werden.



Im Zuge des demographischen Wandels wird die Gruppe der älteren Generation wachsen und auch für die Arbeit der Polizei weiter an Bedeutung gewinnen.



Auf zahlreichen Veranstaltungen wurde die Zielgruppe, wurden unsere Seniorinnen und Senioren seither unter anderem über Kriminalitätsrisiken aufgeklärt, Handlungsempfehlungen wurden vermittelt, Fragen aus dem Lebensalltag beantwortet und es wurde auf konkrete Sorgen der Seniorinnen und Senioren eingegangen.



Bis heute haben die Seniorensicherheitsberater des Landes auf insgesamt 1.000 Beratungsveranstaltungen bereits über 25.000 Seniorinnen und Senioren unterstützt und beraten.



Dank dieser Arbeit wurden viele Seniorinnen und Senioren, aber auch deren Angehörige, zu möglichen Gefahren im Alltag sensibilisiert, gleichzeitig wurde ihr Selbstbewusstsein gestärkt.



Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell