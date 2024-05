POL-NB: Nachmeldung zu B192: Unfall mit lebensbedrohlich verletztem Motorradfahrer

Rockow (ots) -



Bei dem schweren Verkehrsunfall heute Morgen auf der B192 (Erstmeldung siehe unten) ist ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Der Motorradfahrer, ein 33-Jähriger aus dem Müritzkreis, kam in lebensbedrohlichem Zustand mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Der Rettungshubschrauber konnte ohne Patienten wieder abfliegen.



Der Motorradfahrer überholte das Auto, während es abbiegen wollte.

Dem 60-jährigen Autofahrer - ebenfalls aus dem Müritzkreis - wird ein Fehler beim Abbiegen vorgeworfen.



Ein Dekra-Sachverständiger war am Unfallort im Einsatz, um zum Unfallhergang zu ermitteln.



Die Straße war nach etwa drei Stunden Vollsperrung wieder frei.



Die Beteiligten sind Deutsche.



Erstmeldung von heute, 07:46 Uhr:



Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B192 zwischen Groß Plasten und Möllenhagen kurz vor Rockow lebensbedrohlich verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 06:40 Uhr heute Morgen.



Die Bundesstraße ist auf diesem Abschnitt derzeit voll gesperrt. Polizei und Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber sind gerade im Einsatz. Die Polizei bittet, den Streckenabschnitt sowohl aus Neubrandenburg als auch aus Waren kommend zu umfahren. Wie lange die Vollsperrung andauert kann nicht abgeschätzt werden.



Nach aktuellem Stand wollte ein Autofahrer auf der Strecke nach links abbiegen. Der Motorradfahrer wollte in diesem Moment das langsamer werdende Auto allerdings überholen und stieß gegen das Auto.



Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.



