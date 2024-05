POL-SN: Radfahrer nach Unfall verletzt im Krankenhaus

Schwerin (ots) -



Bei einem Unfall mit einem Auto erlitt gestern Vormittag ein Radfahrer Verletzungen am Kopf und wurde anschließend medizinisch im Krankenhaus behandelt.



Beim links Abbiegen von der Lomonossowstraße in die Straße An der Crivitzer Chaussee kollidierte ein 82-jähriger Autofahrer mit dem 73-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:15 Uhr. Das Kriminalkommissariat Schwerin übernimmt die Ermittlungen in diesem Verfahren.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



