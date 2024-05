POL-SN: Auffahrunfall - Autofahrer mit 1,8 Promille alkoholisiert

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es zu einem Auffahrunfall am Grünen Tal in Schwerin. Während des Einsatzes stellten die Beamten bei einem 67-jährigen Unfallbeteiligten einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille fest.



Der Vorfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr. Im Bereich der dortigen Ampel fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Schwerin dem alkoholisierten 67-jährigen Mann auf und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 5.000 EUR. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 67-jährigen Mann aus dem Landkreis Ludwigslust / Parchim fest. Der Verdacht bestätigte sich, so dass die Beamten im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutprobenentnahme anordneten und den Führerschein des Fahrers sicherstellten.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



