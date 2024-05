POL-GÜ: Zwei Kinder nach Brand in Papendorfer Gartenlaube zum Teil schwerverletzt

Papendorf (ots) -



Am frühen Abend des 15.05.2024 befanden sich Einsatz- sowie Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr sowie Rettungsdienst in Papendorf im Landkreis Rostock im Einsatz, nachdem nach vorliegenden Informationen zwei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren nach einem Brand in einer Gartenlaube zum Teil schwer verletzt worden sind.



Um 17.00 Uhr erreichte die Einsatzleitstelle der Polizei der Notruf durch einen der beteiligten Jungen. Nach ersten Informationen der sofort eingeleiteten, kriminalpolizeilichen Ermittlungen sollen die Kinder nach eigenen Angaben zunächst in der leerstehenden Gartenlaube mit offenem Feuer gezündelt haben. Das Feuer sei in weiterem Verlauf außer Kontrolle geraten. Erste Versuche der Geschädigten den Brand zu löschen, seien jedoch fehlgeschlagen. Im weiteren habe ein Junge einen mit einer unbekannten Flüssigkeit gefüllten Behälter aufgefunden. Bei dem sich hier anschließenden Löschversuch soll es nach vorliegenden Angaben zu einer Verpuffung/ Explosion gekommen sein, wodurch die Brandentwicklung erheblich angefacht worden sein soll.



Im Kontext des Sachverhaltes wurde der deutsche, 11-jährige Junge schwerstverletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung mittels eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen. Der ebenfalls deutsche, 12 Jahre alte Junge erlitt leichte Verletzungen. Er befindet sich dennoch ebenfalls weiterhin in medizinischer Behandlung in einer Rostocker Klinik.



Im Verlauf des Brandgeschehens brannte die Gartenlaube vollständig aus. Ein Übergreifen auf benachbarte Naturflächen konnte durch den umfangreichen Brandbekämpfungseinsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Papendorf, Kritzmow und Pölchow verhindert werden. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort ebenfalls zum Einsatz.



Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur entstandenen Schadenshöhe vorgenommen werden.



Nach Erkaltung des Brandortes werden die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den genauen Umständen des Sachverhaltes fortgeführt.



