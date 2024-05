POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der Landesstraße 29 (L29) bei Garz auf Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen/Rügen (ots) -



Am 15.05.2024 um 15:18 Uhr meldete ein Zeuge in der Einsatzleitstelle

des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Verkehrsunfall auf der L29

zwischen Garz und Poseritz.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam die 23-jährige Deutsche mit

ihrem Pkw VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

einem Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin wurde dabei schwer verletzt.

Weitere Insassen befanden sich nicht in dem Fahrzeug. Die genaue

Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Für die Verkehrsunfallaufnahme sowie die Rettungs- und

Abschleppmaßnahmen musste die L29 zeitweise voll gesperrt werden.

Die Fahrzeugführerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

gefahren. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7000,-Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell