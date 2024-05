POL-NB: Arbeitsmaschine kippt auf Mitarbeiter

Vanselow (ots) -



In Vanselow bei Siedenbrünzow hat es in einem landwirtschaftlichen Betrieb einen schweren Arbeitsunfall gegeben. Gegen 14:20 Uhr rief die Rettungsleitstelle die Polizei an und berichtete von einem Schwerverletzten durch einen Arbeitsunfall.



Nach derzeitigem Stand ist auf den 38-Jährigen eine Art selbstfahrender Lader gekippt, als er damit arbeitete.



Der Mann musste durch die Retter unter der Maschine heraus geborgen werden und wurde dann mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen.



Der Kriminaldauerdienst hat den Tatort für weitere Ermittlungen übernommen. Eine Information an das Gesundheitsamt ist erfolgt.



Zum genauen Unfallhergang sind weitere Ermittlungen notwendig.



Der Verletzte ist Deutscher.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell