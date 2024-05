POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Schwerin: 12-jähriges Mädchen vermisst

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei fahndet derzeit nach einem 12-jährigen Mädchen. Das Kind ist am gestrigen Abend nicht zu seiner Wohngruppe zurückgekehrt und ist derzeit unbekannten Aufenthaltes.



Die deutsche Vermisste wird wie folgt beschrieben:



Ca. 160 cm groß, schlanke / dünne Gestalt, dunkle, blonde und rote Haare. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Hose, sie hatte einen lila Pullover bei sich.



Ein Bild des Vermissten befindet sich hier: https://fcld.ly/24-05-15vermisst



Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell