POL-LWL: Polizei suchte dementen Bewohner aus Pflegeheim

Nachdem die Polizei am Dienstagabend über mehrere Stunden nach einem dementen und orientierungslosen 76-jährigen Bewohner eines Pflegeheims in Stralendorf suchte, konnte der Mann wohlauf in der Ortschaft angetroffen werden.



Zuvor meldete das Pflegepersonal den Bewohner gegen 17:30 Uhr der Polizei als vermisst. Neben mehreren Streifenwagen und einem Fährtenhund der Polizei kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Suche konzentrierte sich dabei auf die Ortschaft sowie den umliegenden Feldern und Wegen. Nach etwa 3 Stunden Suche konnte der Mann wohlauf durch einen aufmerksamen Anwohner angetroffen und dem besorgten Pflegepersonal übergeben werden.



