POL-NB: Betrunkener Taxifahrer erwischt

Mitten am Dienstagnachmittag ist einem Mann in Demmin ein Taxifahrer aufgefallen, der nicht ganz nüchtern wirkte. Er war mit seinem Taxi unterwegs und hielt an - in diesem Moment rief der Zeuge die Polizei. Er soll zu diesem Zeitpunkt keinen Fahrgast dabei gehabt haben.



Die Beamten aus dem Revier Demmin haben den 54-Jährigen pusten lassen: Das Messgerät zeigte 3,67 Promille an.



Ihm wurde wurde der Führerschein sofort weggenommen. Außerdem wurde er für eine Blutprobe ins Klinikum gebracht.



Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr gemäß Paragraf 316 ermittelt. Ob er im Laufe des Tages alkoholisiert Gäste befördert hat, muss noch durch Ermittlungen geklärt werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell