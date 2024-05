POL-NB: Waldbrand im Bereich Gemeinde Spantekow/Burg Landskron

PHR Anklam (ots) -



Am 14.05.2024 um 17:35 Uhr wurde die ELSt des PP Neubrandenburg über einen Brand im Bereich zwischen Wodarg und Kölln informiert. Der Brandort befand sich tatsächlich in einem Waldstück östlich von Kölln im Bereich der Gemeinde Spantekow.Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Altentreptow, Werder/Kölln und Grapzow waren mit 63 Kameraden im Löscheinsatz. Es wurde eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert. Nach Angaben des Revierförsters der Landesforst sind ca. 1000 Quadratmeter Unterholz abgebrannt und es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000,- Euro. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Kameraden der Feuerwehr leicht verletzt, blieben jedoch weiterhin einsatzfähig.Die Kriminalpolizei war vor Ort im Einsatz und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen liegt eine Brandstiftung vor.



Zeugen der Tat oder Personen, welche zweckdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten sich an das PHR Anklam, Tel. 03971 251-224 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



