POL-NB: Hoher Stehlschaden nach Diebstahl eines Sportbootes

Details anzeigen Foto Motorboot Foto Motorboot

Waren (ots) -



Im Zeitraum vom Mittag des 08.05.2024 bis zum Morgen des 13.05.2024 kam es zu einer Totalentwendung eines Sportbootes samt Außenbordmotor und einem dazugehörigen Trailer, auf dem sich das Boot befand.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem ehemaligen Firmengelände in Warenshof. Hierzu durchtrennten sie ein Vorhängeschloss an einer verschlossen Auffahrt des Grundstücks.



Der Trailer war mit einem Kastenschloss gesichert und das Boot und der Trailer zusätzlich noch mit einer Sicherungskette. Mittels unbekanntem Werkzeug wurde das Kastenschloss vermutlich zerschnitten und ein Glied der Kette gewaltsam durchtrennt.



Bei dem weißen Motorboot handelt es sich um eines der Marke Namare Boats mit dem Fabrikat Aqua Royal 680. Der Außenbordmotor von der Marke Mercury mit 80 PS und ein Trailer der Marke Tema-Marz haben die Täter ebenfalls gestohlen.

Der hierdurch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 48.000 Euro.



Die eingesetzten Kollegen der Wasserschutzpolizei haben eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um erhöhte Aufmerksamkeit: Prüfen sie in den anfänglichen Sommermonaten die Örtlichkeit ihrer Sportboote. Achten sie darauf, dass diese und auch die Motoren ausreichend gesichert sind. Insofern es möglich ist, leuchten sie die Bereiche mit möglichen Bewegungsmeldern aus. Eine rechtmäßige Videoüberwachung vor Ort kann auch bei der Überführung möglicher Tatverdächtigen zielführend sein. Hinweise zu eventuellen Beobachtungen im Tatort- oder Nahbereich können an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel unter 039931-848224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell