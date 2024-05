POL-SN: Schlägerei in Schweriner Innenstadt

Schwerin (ots) -



Am heutigen Tage kam es gegen 11:30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Mecklenburgstraße kurz vor der Schlossstraße in Schwerin.



Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen vier Männern deutscher Nationalität zunächst zu verbalen Streitigkeiten wegen zivilrechtlichen Angelegenheiten.

Diese endeten dann in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Durch die eingesetzten Funkwagenbesatzungen konnten die Beteiligten vor Ort angetroffen werden.

Drei der Männer waren leichtverletzt- einer hatte einen Zahn ausgeschlagen, die anderen Schlagverletzungen an den Händen.



Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung wurden aufgenommen.



