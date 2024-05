POL-NB: Gartenmöbel unter freiem Himmel geklaut

Demmin (ots) -



Am 13.05.2024 gegen 08:30 Uhr waren die Demminer Kollegen bei einem Einsatz in der dortigen JYSK Filiale.



Eine Mitarbeiterin des Möbelgeschäftes meldete der Polizei, dass es zu einem Einbruch in den Außenbereich des Marktes gekommen ist. Demnach wurden dort eine Vielzahl an Gartenmöbel entwendet. Darunter waren unter anderem mehrere unterschiedliche Sitzmöglichkeiten, wie Lounge-Sessel, Hocker, eine Sitzbank, Stapelstühle und ein Beistelltisch.



Die bislang unbekannten Tatverdächtigen haben den Zaun, der mittels einer Kette und einem Vorhängeschloss gesichert war, aufgebrochen. Somit war ein Zutritt zu dem Gelände und der Transport des Diebesguts möglich.



Der entstandene Stehlschaden beläuft sich auf circa 2.400 Euro.



Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen vor Ort kann der Tatzeitraum eingegrenzt werden auf den Nachmittag des 11.05.2024 bis zum Morgen des 13.05.2024.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer mögliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern hat, meldet sich bei der Polizei in Demmin unter 03998-2540 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell