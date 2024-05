POL-LWL: Traktor mit Gülleanhänger kollidiert auf der L 092 mit einem Auto (Abschlussmeldung)

Fahrbinde (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag auf der L 092 zwischen Fahrbinde und Rastow (wir informierten) ist der 56-jährige Fahrzeugführer des PKW leichtverletzt worden. Die Vollsperrung konnte nach etwa einer Stunde wieder aufgehoben werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Autofahrer den vor ihm fahrenden Traktor mit Gülleanhänger, als dieser plötzlich nach links auf einen Acker auffahren wollte. Dabei kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der 56-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Bauch und an den Armen und wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktorgespanns blieb unverletzt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro, wobei der PKW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell