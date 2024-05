POL-NB: Versuchter Einbruch in die Feuerwehr in Brohm

Friedland (ots) -



Am Abend des 13.05.2024 wurde der Polizei in Friedland ein möglicher Einbruch in das Versammlungshaus der Feuerwehr in Brohm gemeldet.



Der dortige Wehrführer stellte gegen 18:30 Uhr Einbruchsspuren am Gebäude fest und informierte die Polizei. Bislang unbekannte Täter wollten sich über die Eingangstür und ein Giebelfenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffen. Die Kollegen konnten vor Ort insgesamt sieben Hebelspuren an Tür und Fenster feststellen, welche mittels unbekanntem Werkzeug verursacht wurden.



Die Polizei berichtete in der Vergangenheit bereits über zwei sehr ähnliche Sachverhalte. Hier kam es in zwei Feuerwehren der gleichen Gegend zu Einbrüchen, Diebstahlshandlungen und Sachbeschädigungen. Die dazugehörige Pressemitteilung ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5750294



Im Gegensatz zu den vergangenen Taten schafften die Täter in Brohm den Zutritt zum Inneren des Gebäudes nicht, es blieb ein Versuch. Es wurde nichts entwendet.



An der Tür und dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,00 Euro.



Nach jetzigem Erkenntnisstand können keine Zusammenhänge zwischen der aktuellen Tat und den Angriffen auf die zwei weiteren Feuerwehrgebäude diesen Jahres hergestellt werden.



Aufgrund von ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen vor Ort kann der mögliche Tatzeitraum auf den 09.05.2024 bis zum 13.05.2024 eingegrenzt werden.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Bevölkerung. Bei möglichen Hinweisen zum Tatgeschehen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300-224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell