POL-NB: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Gegen 02:00 Uhr heute Morgen hat ein Sicherheitsmitarbeiter Aufbruchspuren an einem Einkaufsmarkt in der Demminer Straße 15 in Dargun festgestellt. Er rief die Polizei.



Es gab mehrere Stellen, die auf einen versuchten Einbruch hindeuteten. Bis ins Geschäft selbst haben es der oder die bisher unbekannten Täter nicht geschafft.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im mutmaßlichen Tatzeitraum zwischen Mitternacht und 02:00 Uhr morgens auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes gesehen haben. Hinweise können an das Polizeihauptrevier Demmin unter 03998/2540 gerichtet werden oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



