POL-NB: Handtaschen- und Geldbörsen-Dieb ermittelt

Im Februar hat die Polizei Neubrandenburg mehrfach vor einem Dieb gewarnt, der in der Oststadt in Einkaufsmärkten die Portemonnaies oder Handtaschen von Seniorinnen gestohlen hat (PM dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5718162). In den meisten Fällen hatten sie ihre Taschen im Rollator oder im Einkaufswagen, während sie in den Regalen stöberten.



Die Kriminalpolizei hatte intensive Ermittlungen zu diesen Fällen geführt. Dabei wurden unter anderem auch Beschreibungen zu einem mutmaßlichen Täter und sonstige Zeugenhinweise ausgewertet und zu einem Gesamtbild zusammengeführt.



Als Tatverdächtiger gilt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 38-jähriger Tunesier. Ihm werden mehr als 20 Diebstähle dieser Art vorgeworfen. Dafür wurde gegen ihn eine Geldstrafe verhängt, die er bisher nicht bezahlen wollte oder konnte. Er war in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zur Festnahme in Form einer Ersatzfreiheitsstrafe von 16 Tagen ausgeschrieben. Diese Strafe sitzt er nun seit seiner Festnahme am vergangenen Freitag ab.



Eine Mitteilung an die Ausländerbehörde ist erfolgt.



