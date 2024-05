POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Jugendlichen in Neubrandenburg

PHR Neubrandenburg (ots) -



Am 13.05.2024 gegen 18:20 Uhr ist es in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein 14-Jähriger verletzt wurde und der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Zum Unfallhergang kann nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen gesagt werden, dass der Jugendliche mit seinem E-Scooter die Lindenhofer Straße aus Richtung Am Waldfriedhof kommend in Richtung des gegenüberliegenden Wohngebietes Carlshöhe überquerte. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein schwarzer Pkw die Lindenhofer Straße aus Richtung Lindenhof kommend in Richtung Oststadt. Im weiteren Verlauf wurde sein E-Scooter vom PKW erfasst und der Jugendliche, der ukrainischer Staatsbürger ist, zu Boden geschleudert.

In der Folge zog sich der Geschädigte leichte Verletzungen (Abschürfungen) an den Händen zu. An dem E-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von 200,-EUR. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten oder Erste Hilfe zu leisten in Richtung Innenstadt Neubrandenburg fort. Der Verletzte begab sich anschließend mit seiner Mutter in ärztliche Behandlung. Zu dem flüchtigen PKW ist lediglich bekannt, dass dieser schwarz war. Die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder möglichen Tatverdächtigen/PKW geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



