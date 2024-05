POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Görmin

Landkreis Vorpommern-Greifswald (ots) -



Am heutigen Tag (13.05.2024) kam es gegen 9:00 Uhr auf der K6 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Nutzfahrzeug. Dabei befuhren die 44-jährige Deutsche mit ihrem Pkw Skoda sowie der 45-jährige Deutsche mit seinem Nutzfahrzeug der Marke John Deere die K6 von Trissow kommend in Richtung Kuntzow. Der 45-Jährige wollte nach links auf den Acker abbiegen und setzte den entsprechenden Blinker, um seinen Abbiegevorgang anzuzeigen. Die Fahrzeugführerin des Pkw Skoada empfand das Blinken als Hinweis zum Überholen und wollte das Nutzfahrzeug daraufhin überholen. Der 45-Jährige bog jedoch nach links ab, wodurch beide Verkehrsteilnehmer miteinander kollidierten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit geborgen. Der Fahrer des John Deere Nutzfahrzeuges wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde ins Krankenhaus nach Greifswald verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.



