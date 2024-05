POL-SN: Sachbeschädigung an mehreren PKW- Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



An mindestens sechs geparkten Pkw wurde in der Nacht vom vergangenen Samstag zum Sonntag die Außenspiegel beschädigt.

Der Tatort befindet sich in der Dr.-Hans-Wolf-Straße bis zur Stillfriedstraße.



Durch unbekannte Tatverdächtige wurden die Außenspiegel geparkter PKW gewaltsam umgeklappt und dabei beschädigt. Möglicherweise sind weitere Fahrzeuge im Bereich betroffen.

Durch einen geschädigten Fahrzeugbesitzer wurde die Tatzeit auf Samstagabend, ca. 21.30 Uhr bis Sonntagvormittag 10.00 Uhr benannt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitstelle unter der Telefonnummer 110, dem Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, sowie jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



