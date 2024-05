POL-NB: Street-Buddy hat seinen Besitzer wieder

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizei hat zuletzt darüber informiert, dass ein Plaste-Warnmännchen durch Jugendliche am Neubrandenburger Bahnhof gefunden und mitgenommen wurde.

Durch einen auf den Sozialen Medien ausgeführten Zeugenaufruf erreichten uns viele hilfreiche Hinweise und Informationen auf mehreren Plattformen. Hierbei wurde bekannt, dass dieser Street-Buddy zu einem Spielzeuggeschäft in der Neubrandenburger Turmstraße gehört. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts meldete sich ebenfalls auf den Zeugenaufruf und bestätigte die vorhandenen Hinweise. Die Figur konnte an die Ladenbesitzerin zurückgegeben werden.

In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei bei der aufmerksamen Mithilfe aus der Bevölkerung.

Das Rad hat jedoch noch keinen Besitzer gefunden. Also halten Sie weiterhin Ohren und Augen offen und melden mögliche Informationen über den Besitz an die Polizei Friedland unter der 03961/300224.



Erstmeldung vom 06.05.2024 - 16:20 Uhr



POL-NB: Wer vermisst Street-Buddy und Rad? (ots)



Auf Streife fielen Beamten in Friedland ein paar Jugendliche auf, die ein Plaste-Warnmännchen - fachlich Street Buddy genannt - mit sich herumtrugen. Die Figur war teilweise kaputt. Der Kopf war zum Beispiel abgebrochen. Die Jugendlichen gaben an, sie hätten die Figur in Neubrandenburg bei der Wall-Anlage auf Höhe des Bahnhofs gefunden und mitgenommen.

Der Einsatz war zwar schon am 10. Januar 2024 gegen 20:50 Uhr. Jedoch scheint die Figur bisher niemand zu vermissen bzw. gab es keine passende Diebstahlsanzeige. Der Street Buddy ist weiterhin im Polizeirevier Friedland. Die Ermittler hoffen nun, dass die Veröffentlichung des Falls weiterhilft. Wer so eine Figur vermisst oder sonstige Hinweise dazu hat, kann sich an das Polizeirevier Friedland wenden unter 039601 / 300224.

Auch ein Fahrrad wartet im Revierbereich Friedland auf einen Besitzer: Das schwarze Herrenrad "Raleigh Straight" mit braunem Sattel wurde am 26.03.2024 in der Krummen Straße in Woldegk beim dortigen Spielplatz festgestellt. Wer es erkennt, wendet sich bitte an die Polizei Friedland unter 039601 / 300224 - und hält schon mal einen Eigentumsnachweis bereit.



