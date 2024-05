POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich und wird verletzt

Ludwigslust (ots) -



In der Nacht zu Montag wurde ein 29-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 nahe Ludwigslust schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 29-Jährige gegen 0:40 Uhr zwischen Kummer und Ludwigslust mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich daraufhin. Der Fahrer konnte selbständig das Auto verlassen und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die Bundesstraße 5 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei veranlasste beim 29-Jährigen eine Blutprobenentnahme, da ein Vortest einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille ergab. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ermittelt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell