POL-HRO: Störung bei der telefonischen Erreichbarkeit des Polizeireviers Rostock-Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Derzeit kommt es im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Rostock-Lichtenhagen zu Störungen bei der telefonischen Erreichbarkeit.



In dringenden Fällen wird darum gebeten, den Polizeinotruf 110 zu nutzen. Zudem stehen das Polizeihauptrevier Reutershagen sowie das Polizeirevier Dierkow ohne Einschränkungen zur Verfügung.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/ 4916 3042

E-Mail: anne.schwartz@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell