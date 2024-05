POL-HWI: Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in Kirch Stück

Kirch Stück (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags wurde die Polizei über den Brand eines Einfamilienhauses in Kirch Stück informiert.



Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten gegen 03:50 Uhr brannte der Dachstuhl des Hauses in voller Ausdehnung. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren bereits inmitten der Löscharbeiten. Diese konnten gegen 06:45 Uhr beendet werden.



Während der Löscharbeiten musste die B 106 zeitweise gesperrt werden. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Klein Trebbow, Seehof sowie Bad Kleinen im Einsatz.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten polizeilichen Schätzungen zufolge auf 150.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise rund um das Brandgeschehen nimmt die Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0 entgegen.



