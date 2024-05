POL-HRO: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung in Groß Klein

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen gegen einen 32-jährigen Mann aufgenommen, nachdem dieser am heutigen Tag eine 33-jährige Frau mit einem Messer verletzt hatte.



Die Polizei wurde gegen 07:30 Uhr in den Taklerring in Rostock gerufen. Nach ersten Erkenntnissen verließ eine 33-jährige Frau in Begleitung ihrer zwei Kinder ihr Wohnhaus. Dort wurde sie von einem 32-jährigen Eritreer angegriffen. Der Tatverdächtige soll versucht haben, die ebenfalls aus Eritrea stammende Frau mit einem Messer zu verletzten. Die Geschädigte konnte den Angriff abwehren und wurde dabei leicht verletzt. Der Tatverdächtige verletzte sich während der Auseinandersetzung selbst und flüchtete vom Tatort. Mehrere Funkstreifenwagen wurden zum Einsatzort entsandt.

Wenige Minuten nach der Tat meldete sich der tatverdächtige Mann selbstständig bei der Polizei und gab seinen Aufenthaltsort bekannt. Die eingesetzten Beamten konnten den alkoholisierten Mann im Nahbereich auf einem Parkplatz stellen. Die Geschädigte und der Beschuldigte wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Kinder blieben unverletzt.



Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort Spuren. Ein Fährtenspürhund kam zur Absuche nach dem Messer ebenfalls zu Einsatz. Das Tatmesser konnte durch die eingesetzten Beamten im Nahbereich aufgefunden werden.



Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



