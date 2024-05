POL-GÜ: Unbekannte Täter entwenden Motorrad aus einer Privatgarage in Schwaan

Schwaan (ots) -



Vermeintlich im Zeitraum des 09.05.2024 bis 10.05.2024 ist aus einer Garage eines Privatgrundstückes ein Motorrad des Herstellers KTM entwendet worden.

Nach Angaben der geschädigten Familie habe man das Fahrzeug zuletzt gegen 11.00 Uhr des 09.05.2024 in der verschlossenen Garage gesehen. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Nach einer ersten Untersuchung des Tatortes lassen sich Rückschlüsse auf eine gewaltsame Öffnung des Gebäudes durch die unbekannten Täter ziehen. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit mit etwa 10.200 Euro beziffert.



Die weiteren Ermittlungen liegen nun in der Zuständigkeit der Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell